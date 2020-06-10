Лукашенко: переворота в Беларуси не будет, майдана - тем более

10 июня, 2020, 15:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране "переворота"

Об этом Лукашенко заявил во время совещания с руководством ЦИК, комментируя ход избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

"В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в себя. Переворот в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Лукашенко.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, официально выдвигается на шестой президентский срок.

По словам президента, нет никаких оснований переносить выборы, они должны состояться в соответствии с конституционными сроком, несмотря на пандемию коронавируса.

Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат" .

По всей Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты .

7 июня в центре Минска задержали около 10 человек в месте, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси альтернативных кандидатов и соперников Лукашенко. Также задерживаются и оппозиционеры - критики президента.