Лукашенко: переворота в Беларуси не будет, майдана - тем более
Об этом Лукашенко заявил во время совещания с руководством ЦИК, комментируя ход избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.
"В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в себя. Переворот в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Лукашенко.
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года. Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, официально выдвигается на шестой президентский срок.
По словам президента, нет никаких оснований переносить выборы, они должны состояться в соответствии с конституционными сроком, несмотря на пандемию коронавируса.
Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат" .
По всей Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты .
7 июня в центре Минска задержали около 10 человек в месте, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси альтернативных кандидатов и соперников Лукашенко. Также задерживаются и оппозиционеры - критики президента.
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