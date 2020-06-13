В Минске арестован топ-менеджмент филиала "Газпромбанка", чей экс-глава собирается выдвигаться в президенты Беларуси

13 июня, 2020, 08:34

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь располагает доказательствами причастности бывшего "Белгазпромбанка", входящего в структуру российского "Газпромбанка", Виктора Бабарыко к противоправной деятельности

В пятницу, 12 июня 2020 года, в минском офисе финучрежденмия проведены обыски и задержания. Об этом сообщил председатель КДК Иван Тертелю, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую государственную информагентство БЕЛТА .

КДК РБ возбуждено два уголовных дела: по ст. 235 белорусского УК (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

"Мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабный характер. Фактически на базе банка ними была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод средств на территории иностранных государств", - отметил Тертелю.

"Не могу себе представить, что то, что происходило в банке заместителями, могло быть неизвестным руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас есть убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарыко.

В настоящее время задержаны 15 человек.

"Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители различного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)", - добавил Тертелю.

По его словам, большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают показания.

"Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. Например, нами во время следственных мероприятий изъято более $ 4 млн, обнаружено и изъято ценные бумаги на сумму более $ 500 тыс., Обнаружено и приобщено к материалам так называемые дигипасы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках) ", - сказал глава КДК.

Виктор Бабарыка собирает подписи на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, которые несмотря на эпидемию Covid-19 должны состояться 9 августа.

По данным социологических исследований, Бабарыко может стать одним из фаворитов избирательной кампании. В том случае, если его допустят к регистрации.

Режим Лукашенко и ряд политологов считают его отчетливо пророссийским кандидатом.

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