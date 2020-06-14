Covid-19 в Ривненской области: реанимация в Сарнах переполнена, среди зараженных - 3-летний ребенок

14 июня, 2020, 08:58

Реанимация Сарненской центральной районной больницы (Ровенская область) переполнена. Сейчас задействовано еще одно отделение

О состоянии дел в Сарненский ЦРБ сообщил глава медучреждения Василий Иванюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Трек (Ровно).

По его словам, не хватает места даже для обсервации больных.

"Реанимация 7 больных, состояние здоровья тяжелое, одна пациентка - в неинвазивной ИВЛ. Сегодня умер один пациент, житель села Рафаловка. Мест в реанимации не хватает, поэтому дополнительно открыли два места в гипсовального травматологическое отделение.

Инфекция: 25 больных, четыре киснезависимые, состояние здоровья тяжелое, у других - средней ст. тяжести.

Обсервация: (терапевтический корпус) - 42 пациента и хирургический корпус - три больных. К сожалению, вынуждены были открыть травматологическое отделение, так как многие поступлений и в обсервации не хватает мест ", - пояснил Иванюк.

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За сутки в больницу в Сарнах - а именно в этой части Ровенской в начале эпидемии Covid-19 в Украине наблюдался самый высокий уровень заболеваемости в области - поступило 19 больных, это жители г.. Сарны (4), пгт Клесов (3), с. Водовороты (2), с. Чемерное, с. Ясногорка, с. Карпиловка, с. Константиновка, с. Углы, с. Кричильск (2), с. Рафаловка, с. Сопачов, с. Мульчицы Владимирецкого района.

Всего, по состоянию на вечер субботы, 13 июня, в Ровенской зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавируса. Худшая ситуация - в Ровенском и Володимирецком районах. Среди инфицированных - 3-летний ребенок.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 13 июня 2020 года , в Украине было подтверждено 30506 (+753 новых) случаев COVID-19, из них 13 976 (+409) выздоровели, 880 (10) умерли.

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