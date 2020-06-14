 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCovid-19 в Ривненской области: реанимация в Сарнах переполнена, среди зараженных - 3-летний ребенок

Covid-19 в Ривненской области: реанимация в Сарнах переполнена, среди зараженных - 3-летний ребенок

иллюстративное
Реанимация Сарненской центральной районной больницы (Ровенская область) переполнена. Сейчас задействовано еще одно отделение

О состоянии дел в Сарненский ЦРБ сообщил глава медучреждения Василий Иванюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Трек (Ровно).

По его словам, не хватает места даже для обсервации больных.

"Реанимация 7 больных, состояние здоровья тяжелое, одна пациентка - в неинвазивной ИВЛ. Сегодня умер один пациент, житель села Рафаловка. Мест в реанимации не хватает, поэтому дополнительно открыли два места в гипсовального травматологическое отделение.

Инфекция: 25 больных, четыре киснезависимые, состояние здоровья тяжелое, у других - средней ст. тяжести.

Обсервация: (терапевтический корпус) - 42 пациента и хирургический корпус - три больных. К сожалению, вынуждены были открыть травматологическое отделение, так как многие поступлений и в обсервации не хватает мест ", - пояснил Иванюк.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

За сутки в больницу в Сарнах - а именно в этой части Ровенской в начале эпидемии Covid-19 в Украине наблюдался самый высокий уровень заболеваемости в области - поступило 19 больных, это жители г.. Сарны (4), пгт Клесов (3), с. Водовороты (2), с. Чемерное, с. Ясногорка, с. Карпиловка, с. Константиновка, с. Углы, с. Кричильск (2), с. Рафаловка, с. Сопачов, с. Мульчицы Владимирецкого района.

Всего, по состоянию на вечер субботы, 13 июня, в Ровенской зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавируса. Худшая ситуация - в Ровенском и Володимирецком районах. Среди инфицированных - 3-летний ребенок.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать