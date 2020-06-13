Коронавирус в Украине: за последние сутки - 753 зараженных, 409 вылеченных, 10 умерших

13 июня, 2020, 09:42

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на субботу, 13 июня 2020 года, в Украине подтверждено 30 506 случаев COVID-19, из них 13 976 (+409) выздоровели, 880 (10) умерли

За последние сутки лабораторно подтверждено 753 новых случая захворення на коронавирусом, передает Еспресо.TV .

Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75928 образцов - методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2244 детей и 5446 медиков.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 1369 (851 выздоровел)

Волынская обл. - 1354 (444 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 990 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 290 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1032 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1583 (682 выздоровели)

Запорожская обл. - 521 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1695 (1001 выздоровели)

г. Киев - 3838 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 1961 (711 выздоровели)

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Кировоградская обл. - 577 (471 выздоровел)

Луганская обл. - 52 (46 выздоровели)

Львовская обл. - 2658 (604 выздоровели)

Николаевская обл. - 320 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1081 (423 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2297 (1274 выздоровели)

Сумская обл. - 208 (163 выздоровели)

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Тернопольская обл. - 1403 (1011 выздоровели)

Харьковская обл. - 1498 (692 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 554 (407 выздоровели)

Черкасская обл. - 536 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3869 (1215 выздоровели)

Черниговская обл. - 385 (81 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июня 2020 в Центр поступило 991 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 70512 сообщений о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

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