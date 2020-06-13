Коронавирус в Украине: за последние сутки - 753 зараженных, 409 вылеченных, 10 умерших
За последние сутки лабораторно подтверждено 753 новых случая захворення на коронавирусом, передает Еспресо.TV .
Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75928 образцов - методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2244 детей и 5446 медиков.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1369 (851 выздоровел)
Волынская обл. - 1354 (444 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 990 (721 выздоровел)
Донецкая обл. - 290 (128 выздоровели)
Житомирская обл. - 1032 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1583 (682 выздоровели)
Запорожская обл. - 521 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1695 (1001 выздоровели)
г. Киев - 3838 (1164 выздоровели)
Киевская обл. - 1961 (711 выздоровели)
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Кировоградская обл. - 577 (471 выздоровел)
Луганская обл. - 52 (46 выздоровели)
Львовская обл. - 2658 (604 выздоровели)
Николаевская обл. - 320 (212 выздоровели)
Одесская обл. - 1081 (423 выздоровели)
Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. - 2297 (1274 выздоровели)
Сумская обл. - 208 (163 выздоровели)
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Тернопольская обл. - 1403 (1011 выздоровели)
Харьковская обл. - 1498 (692 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 554 (407 выздоровели)
Черкасская обл. - 536 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3869 (1215 выздоровели)
Черниговская обл. - 385 (81 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июня 2020 в Центр поступило 991 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 70512 сообщений о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
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