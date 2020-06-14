Банкир Бабарыко, который идет в президенты Беларуси, ответил на вопросы о помощи из России

14 июня, 2020, 14:08

В случае прихода к власти в Республике Беларусь новых, демократических сил экономические отношения нужно будет строить без "перекоса" и риска "потери суверенитета"

Об этом белорусский банкир и политик, бывший глава правления "Билгазпромбанку" (филиала российского "Газпромбанка") и претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарыка заявил в интервью Deutsche Welle , передает Еспресо.TV.

"Мне очень жаль, что тема выборов в Беларуси все время обсуждается с точки зрения того, что белорусы будто не способны сами сделать выбор. Кто-то всегда кого-то должен поддержать. Вот если кандидата поддержит Кремль - это хорошо, Пекин - может, плохо, Киев - еще как-то. Я абсолютно убежден, что выборы в Беларуси могут пройти, и победит тот, кого поддержит белорусский народ. Я борюсь за поддержку белорусского народа. Если меня поддержит белорусский народ, любая другая поддержка с востока, запада, севера или юга для меня будет положительной", - отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос, согласится ли он на встречу с Путиным, если тот его пригласит к себе, Бабарыко сказал, что он "сразу выдвинул бы условие, чтобы эта встреча была публичной и открытой".

"У меня сейчас нет необходимости к кому-то обращаться и просить встречи. Я разговариваю с белорусским народом и этого достаточно", - добавил политик.

В любом случае он, как вероятный будущий президент, готов "строить отношения с любыми выгодными для Беларуси партнерами".

"Исходя из того, что любой менеджер, когда приходит, он разбирается с тем, что есть, а не ломает. Точно так же я приду и посмотрю, что у нас есть. У нас есть определенный перекос, от которого мы вряд ли сможем мгновенно отойти. Самое важное - это выстраивать отношения с основными нашими партнерами, а дальше отходить от края пропасти - потери суверенитета - делая так, чтобы партнерства были экономически выгодными и не приводили к зависимости ", - подытожил Бабарыко.

Очередные выборы президента должны состояться в Беларуси 9 августа 2020.

Бабарыко уверен, что Лукашенко согласится мирно уйти с должности и не станет приказывать стрелять в протестующих.

Сейчас избирательный процесс в РБ находится на стадии сбора подписей желающими зарегистрироваться в качестве кандидатов.

Популярному видеоблогеру Сергею Тихановскому не дали собрать подписи. Он арестован.

Бабарыко пока на свободе, но его бывшую команду с "Белгазпромбанка" задержали. Политик не исключает и своего ареста и заявляет, что уже подготовил к этому свой предвыборный штаб.

Некоторые аналитики не исключают, что массовыми беспорядками может воспользоваться Россия, которая будет готова ввести "зеленых человечков".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb