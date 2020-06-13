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Espreso.tvОбществоВ Нацполиции обнародовали сумму штрафов, взысканных за нарушение карантина

В Нацполиции обнародовали сумму штрафов, взысканных за нарушение карантина


фото: Укрінформ
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что суды взыскали с граждан за нарушение карантина 4,5 млн грн

Об этом Клименко заявил во время селекторного совещания с участием президента Украины, представителей Кабмина и правоохранительных ведомств, сообщает Офис главы государства.

По его словам, за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение о штрафов на 4,5 млн грн.

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