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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал Кабмин отреагировать на новую вспышку COVID-19

Зеленский призвал Кабмин отреагировать на новую вспышку COVID-19


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров отреагировать на рост заболеваемости коронавирусом, зафиксированный в Украине в последние дни

Об этом сообщает Офис президента.

В субботу, 13 июня, Зеленский собрал Кабинет министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание и выразил обеспокоенность количеством новых случаев заболевания.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - в учреждениях и на платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабмином", - добавил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.

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