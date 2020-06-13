Зеленский призвал Кабмин отреагировать на новую вспышку COVID-19
Об этом сообщает Офис президента.
В субботу, 13 июня, Зеленский собрал Кабинет министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание и выразил обеспокоенность количеством новых случаев заболевания.
"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский.
"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - в учреждениях и на платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабмином", - добавил Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.
- По данным Центра общественного здоровья в Украине за последние сутки зафиксировано 753 новых случая заболевания коронавирусом.
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