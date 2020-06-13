УПЛ: Где и когда смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу
13 июня, 2020, 07:07
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет с луганской "Зарей", а донецкий "Шахтер" встретится с ковалевским "Колосом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Уверенно лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который в 25-м туре одолел "Десну" - 3: 2 - и набрал 65 очков. "Динамо" и "Заря" делят вторую-третью строчку.
Матч между "Карпатами" и "Днепр-1" не состоится из-за вспышки коронавируса в львовском клубе
Чемпионат Украины по футболу
26-й тур
13 июня
14:00 "Мариуполь" - "Ворскла", трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Заря" - "Динамо", трансляция на телеканале "2 + 2"
19:30 "Олимпик" - "Львов", трансляция на телеканале "Футбол 2"
14 июня
17:00 "Колос" - "Шахтер", трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Александрия" - "Десна", трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Десну" .
- 7 июня "Динамо" победило "Александрию" в матче, в котором было назначено три одиннадцатиметровых.