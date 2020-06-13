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Espreso.tvУПЛ: Где и когда смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: Где и когда смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: Getty Images
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет с луганской "Зарей", а донецкий "Шахтер" встретится с ковалевским "Колосом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Уверенно лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который в 25-м туре одолел "Десну" - 3: 2 - и набрал 65 очков. "Динамо" и "Заря" делят вторую-третью строчку.

Матч между "Карпатами" и "Днепр-1" не состоится из-за вспышки коронавируса в львовском клубе

Чемпионат Украины по футболу

26-й тур

13 июня

14:00 "Мариуполь" - "Ворскла", трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Заря" - "Динамо", трансляция на телеканале "2 + 2"

19:30 "Олимпик" - "Львов", трансляция на телеканале "Футбол 2"

14 июня

17:00 "Колос" - "Шахтер", трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Александрия" - "Десна", трансляция на телеканале "Футбол 1"

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