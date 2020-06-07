"Динамо" разгромило "Александрию" в матче с тремя пенальти и удалением

7 июня, 2020, 18:50

В 25-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Александрию" в матче, в котором было назначено три одиннадцатиметровых

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом тайме игры были назначены сразу три пенальти. На 14-й минуте Виталий Буяльский не смог переиграть голкипера "Александрии" Юрия Панькова, но удачно сыграл на добивании и вывел "Динамо" вперед.

Через 6 минут преимущество киевлян с одиннадцатиметрового увеличил Назарий Русин. На 31-й минуте еще один пенальти забил Дмитрий Гречишкин, который сократил отставание команды Владимир Шаран.

На 56-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве после удаления Каспраса Дубры. Киевляне воспользовались численным преимуществом на 65-й минуте, когда третий гол динамовцев на свой счет записал Виталий Миколенко.

До разгромного на 81-й минуте счет довел Карлос Де Пена. Окончательно добил гостей на 84-й минуте Буяльский, который сделал дубль.

"Динамо" победило "Александрию" 5:1, набрало 49 очков и поднялось на третье место. Столько же баллов имеет "Заря". Лидирует с 65 пунктами "Шахтер". "Александрия" с 43 очками - пятая.

Чемпионат Украины

25-й тур

7 июня

"Динамо" - "Александрия" 5:1

Голы: Буяльский, 14, 84, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 32 (пен.)

Удаление: Дубра, 56 ("Александрия")

Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Десну" .

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