"Шахтер" победил "Десну" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" вышел вперед на 4-й минуте, когда отличился Фернанду. На 25-й минуте Марлос увеличил преимущество дончан.
"Десна" сократила отставание на 32-й минуте, когда Денис Фаворов реализовал пенальти.
На 51-й минуте Марлос сделал дубль. Однако "Десна" не сдалась и забила еще один гол - на 88-й минуте отличился Филипп Будковский.
"Шахтер" победил "Десну" 3:2, набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. Команда Луиша Каштру опережает ближайшего преследователя - "Зарю" - на 16 пунктов. "Десна" имеет 46 пунктов и идет четвертой.
Чемпионат Украины
25-й тур
6 июня
"Шахтер" - "Десна" 3:1
Голы: Фернанду, 4, Марлос, 25, 51 - Д. Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88
На 24-й минуте Марлос не реализовал пенальти