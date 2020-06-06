"Шахтер" победил "Десну" в чемпионате Украины

6 июня, 2020, 19:01

В 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" вышел вперед на 4-й минуте, когда отличился Фернанду. На 25-й минуте Марлос увеличил преимущество дончан.

"Десна" сократила отставание на 32-й минуте, когда Денис Фаворов реализовал пенальти.

На 51-й минуте Марлос сделал дубль. Однако "Десна" не сдалась и забила еще один гол - на 88-й минуте отличился Филипп Будковский.

"Шахтер" победил "Десну" 3:2, набрал 65 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. Команда Луиша Каштру опережает ближайшего преследователя - "Зарю" - на 16 пунктов. "Десна" имеет 46 пунктов и идет четвертой.

Чемпионат Украины

25-й тур

6 июня

"Шахтер" - "Десна" 3:1

Голы: Фернанду, 4, Марлос, 25, 51 - Д. Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

На 24-й минуте Марлос не реализовал пенальти