"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины

13 июня, 2020, 21:50

В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве победил "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Олимпик" вышел вперед на 53-й минуте, когда отличился Максим Ду Коуту. На 84-й минуте французский форвард сделал дубль и установил окончательный результат матча.

"Олимпик" победил "Львов" 2:0, набрал 23 очка и вышел на девятое место. "Львов" с 22 пунктами опустился на 11-ю позицию.

Чемпионат Украины

26-й тур

13 июня

"Олимпик" - "Львов" 2:0

Голы: Ду Коуту, 53, 84

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