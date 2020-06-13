 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины

"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины


фото: fpl.ua
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве победил "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Олимпик" вышел вперед на 53-й минуте, когда отличился Максим Ду Коуту. На 84-й минуте французский форвард сделал дубль и установил окончательный результат матча.

"Олимпик" победил "Львов" 2:0, набрал 23 очка и вышел на девятое место. "Львов" с 22 пунктами опустился на 11-ю позицию.

Чемпионат Украины

26-й тур

13 июня

"Олимпик" - "Львов" 2:0

Голы: Ду Коуту, 53, 84

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать