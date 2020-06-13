"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины
13 июня, 2020, 21:50
В 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве победил "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Олимпик" вышел вперед на 53-й минуте, когда отличился Максим Ду Коуту. На 84-й минуте французский форвард сделал дубль и установил окончательный результат матча.
"Олимпик" победил "Львов" 2:0, набрал 23 очка и вышел на девятое место. "Львов" с 22 пунктами опустился на 11-ю позицию.
Чемпионат Украины
26-й тур
13 июня
"Олимпик" - "Львов" 2:0
Голы: Ду Коуту, 53, 84
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1 .
- Кроме этого, в центральном матче тура "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb