Житомир усилил карантинные мероприятия

12 июня, 2020, 22:44

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 после ослабления карантина три дня подряд город закрыл гостиницы и запретил работу ресторанов в помещении

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Как отметил заместитель министра, местные власти ввели первый этап усиления карантина.

"В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны внутрь, закрыли отели. Это первый этап усиления мер, который они внедрили", - отметил Ляшко.

Главный санврач также напомнил, что решение об усилении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышение показателей.

Напомним, по состоянию на 12 июня Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не могут начать ослабление карантина

Во Львовской области карантин продлили до 19 июня

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