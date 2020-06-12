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Espreso.tvОбществоЖитомир усилил карантинные мероприятия

Житомир усилил карантинные мероприятия

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 после ослабления карантина три дня подряд город закрыл гостиницы и запретил работу ресторанов в помещении

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Как отметил заместитель министра, местные власти ввели первый этап усиления карантина.

"В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны внутрь, закрыли отели. Это первый этап усиления мер, который они внедрили", - отметил Ляшко.

Главный санврач также напомнил, что решение об усилении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышение показателей.

  • Напомним, по состоянию на 12 июня Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не могут начать ослабление карантина
  • Во Львовской области карантин продлили до 19 июня

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