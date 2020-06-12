Киев и девять регионов не готовы к ослаблению карантина, - МЗ

12 июня, 2020, 14:08

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не могут начать ослабление карантина

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что кроме Киева, требованиям Минздрав не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области. Во всех десяти регионах выявлено более 12 случаев заболевания коронавируса на 100 тыс. населения за последние 7 дней.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - говорится в сообщении.

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

- инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

- загруженность мест в больницах менее 50%;

- проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 870 - смертельные, 13567 пациентов выздоровели.

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