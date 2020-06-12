Киев и девять регионов не готовы к ослаблению карантина, - МЗ
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Отмечается, что кроме Киева, требованиям Минздрав не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области. Во всех десяти регионах выявлено более 12 случаев заболевания коронавируса на 100 тыс. населения за последние 7 дней.
"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", - говорится в сообщении.
Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
- инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения.
- Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 870 - смертельные, 13567 пациентов выздоровели.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят