Во Львовской области продлили карантин до 19 июня

12 июня, 2020, 16:22

На Львовщине продлили карантин до 19 июня из-за большого количества больных коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Соответствующее решение в пятницу, 12 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом.

Отмечается, что карантин на Львовщине продлили до 19 июня.

"Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 июня во Львовской области зафиксировано 2526 больных коронавирусом, из них 598 - выздоровели. При этом за последние дни в Украине фиксируют рост количества новых заболеваний. Сейчас в стране подтверждено 29753 заболеваний, умерли от осложнений 870 пациентов.

Напомним, по состоянию на 12 июня Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не могут начать ослабление карантина .

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