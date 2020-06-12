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Espreso.tvОбществоВо Львовской области продлили карантин до 19 июня

Во Львовской области продлили карантин до 19 июня


фото: 0352.ua
На Львовщине продлили карантин до 19 июня из-за большого количества больных коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Соответствующее решение в пятницу, 12 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом.

Отмечается, что карантин на Львовщине продлили до 19 июня.

"Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 июня во Львовской области зафиксировано 2526 больных коронавирусом, из них 598 - выздоровели. При этом за последние дни в Украине фиксируют рост количества новых заболеваний. Сейчас в стране подтверждено 29753 заболеваний, умерли от осложнений 870 пациентов.

  • Напомним, по состоянию на 12 июня Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не могут начать ослабление карантина .

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