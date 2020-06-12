ПСЖ близок к трансферу лидера "Милана" за 60 млн евро

12 июня, 2020, 14:43

Защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес близок к трансферу в французский ПСЖ

Об этом сообщает Onda Cero.

ПСЖ уже договорился об условиях контракта с игроком, и теперь главная цель французского клуба согласовать с "Миланом" сумму трансфера. Итальянцы готовы продать защитника за 60 млн евро.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 25 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего француза составляет 32 млн евро.