 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНаправляли пистолет к моему лицу: лидера "Милана" ограбили

Направляли пистолет к моему лицу: лидера "Милана" ограбили


фото: Getty Images
Вингера итальянского "Милана" Саму Кастильехо ограбили двое неизвестных мужчин

Об этом испанец сообщил в Instagram-stories.

Грабители направляли пистолет к лицу испанца.

"Все нормально в Милане? Меня только что ограбили двое мужчин, они направляли пистолет к моему лицу", - написал Кастильехо.

В текущем сезоне 25-летний Кастильехо провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость испанского вингера составляет 11 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

9 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать