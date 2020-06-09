Направляли пистолет к моему лицу: лидера "Милана" ограбили

9 июня, 2020, 21:16

Вингера итальянского "Милана" Саму Кастильехо ограбили двое неизвестных мужчин

Об этом испанец сообщил в Instagram-stories.

Грабители направляли пистолет к лицу испанца.

"Все нормально в Милане? Меня только что ограбили двое мужчин, они направляли пистолет к моему лицу", - написал Кастильехо.

В текущем сезоне 25-летний Кастильехо провел 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость испанского вингера составляет 11 млн евро.