У Ибрагимовича вспыхнул конфликт с гендиректором "Милана"
11 июня, 2020, 12:53
На тренировке итальянского "Милана" произошел конфликт между форвардом Златаном Ибрагимовичем и гендиректором Иваном Газидисом
Об этом сообщает football-italia.
По информации источника, спор произошел из-за того, что Газидис долгое время не появлялся на тренировочной базе клуба.
"Почему тебя так долго не было, а теперь ты появился за 48 часов до полуфинала Кубка Италии", - спросил Ибрагимович.
Также нападающий заявил, что у "Милана" нет стратегии.
"Это уже не мой" Милан ", у него нет проекта. То, что я здесь, так это только из-за пристрастия к клубу", - завершил разговор швед.
В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 мая сообщалось, что Златан Ибрагимович серьезно травмировался на тренировке и может завершить игровую карьеру.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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