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Espreso.tvСпортУ Ибрагимовича вспыхнул конфликт с гендиректором "Милана"

У Ибрагимовича вспыхнул конфликт с гендиректором "Милана"


фото: acmilan.com/
На тренировке итальянского "Милана" произошел конфликт между форвардом Златаном Ибрагимовичем и гендиректором Иваном Газидисом

Об этом сообщает football-italia.

По информации источника, спор произошел из-за того, что Газидис долгое время не появлялся на тренировочной базе клуба.

"Почему тебя так долго не было, а теперь ты появился за 48 часов до полуфинала Кубка Италии", - спросил Ибрагимович.

Также нападающий заявил, что у "Милана" нет стратегии.

"Это уже не мой" Милан ", у него нет проекта. То, что я здесь, так это только из-за пристрастия к клубу", - завершил разговор швед.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

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