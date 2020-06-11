У Ибрагимовича вспыхнул конфликт с гендиректором "Милана"

11 июня, 2020, 12:53

На тренировке итальянского "Милана" произошел конфликт между форвардом Златаном Ибрагимовичем и гендиректором Иваном Газидисом

Об этом сообщает football-italia.

По информации источника, спор произошел из-за того, что Газидис долгое время не появлялся на тренировочной базе клуба.

"Почему тебя так долго не было, а теперь ты появился за 48 часов до полуфинала Кубка Италии", - спросил Ибрагимович.

Также нападающий заявил, что у "Милана" нет стратегии.

"Это уже не мой" Милан ", у него нет проекта. То, что я здесь, так это только из-за пристрастия к клубу", - завершил разговор швед.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.