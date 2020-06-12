На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

12 июня, 2020, 22:04

Мужчина пытался пересечь КПВВ с 10 июня, чтобы вернуться к семье после лечения на подконтрольной Украине территории

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Сообщается, что мужчина умер от сердечного приступа 12 июня.

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"Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года умер сегодня ночью у контрольного пункта выезда-въезда (КПВВ) в Марьинке. Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался снова воссоединиться со своей семьей в Донецке. С 10 июня, после того, как правительство возобновило работу КПВВ, человек ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ, с надеждой на следующий день попасть на территорию, контролируемую самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минреинтеграции заявили, что оккупанты выдвинули неприемлемые условия открытия КПВВ на Донбассе, чтобы помешать детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины

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