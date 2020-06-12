Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Германии
Об этом сообщает sport.ua.
Также к футболисту есть интерес из Украины, от его бывшего клуба львовских "Карпат", однако Швед не планирует возвращаться на родину и хочет продолжить выступления в Европе.
В планах 22-летнего вингера пробиться в основу "Селтика", но если тренерский штаб сочтет, что Швед команде не нужен, то украинец готов покинуть клуб.
К Шведу проявляют интерес клубы из Германии и Бельгии, однако общение идет на уровне консультаций и говорить о большем пока рано.
Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
- 18 мая Шотландская премьер-лига приняла решение досрочно завершить турнир , а "Селтик" признать чемпионом.
- 18 мая стало известно, что Марьян Швед не получит золотую медаль чемпионата Шотландии , потому что провел за "Селтик" мало матчей.
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