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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Германии

Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Германии


фото: Getty Images
Украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед попал в сферу интересов клубов из Германии и Бельгии

Об этом сообщает sport.ua.

Также к футболисту есть интерес из Украины, от его бывшего клуба львовских "Карпат", однако Швед не планирует возвращаться на родину и хочет продолжить выступления в Европе.

В планах 22-летнего вингера пробиться в основу "Селтика", но если тренерский штаб сочтет, что Швед команде не нужен, то украинец готов покинуть клуб.

К Шведу проявляют интерес клубы из Германии и Бельгии, однако общение идет на уровне консультаций и говорить о большем пока рано.

Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

 

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