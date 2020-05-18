Команду футболиста сборной Украины признали чемпионом Шотландии

18 мая, 2020, 15:45

Шотландская премьер-лига приняла решение досрочно завершить турнир, а "Селтик" признать чемпионом

Об этом сообщает spfl.co.uk.

Места в турнирной таблице определили по среднему количеству набранных очков за матч, по примеру второго и третьего по силе шотландских чемпионатов. В подсчете учитывались встречи, сыгранные до 13 марта 2020 года.

В низший дивизион отправился "Хартс", а "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, признан чемпионом.

22-летний полузащитник не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После перехода в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.