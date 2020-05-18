Украинец не получит золотую медаль чемпионата Шотландии
Об этом сообщает sport.ua.
Места в турнирной таблице определили по среднему количеству набранных очков за матч, по примеру второго и третьего по силе шотландских чемпионатов. В подсчете учитывались встречи, сыгранные до 13 марта 2020 года.
В низший дивизион отправился "Хартс", а "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, признан чемпионом. Однако по регламенту чемпионата Шотландии, для получения золотой медали игрок должен провести не менее 25% матчей первенства, тогда как у Шведа всего 1 матч.
22-летний полузащитник не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.
- 18 мая Шотландская премьер-лига приняла решение досрочно завершить турнир, а "Селтик" признать чемпионом.
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