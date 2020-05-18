Украинец не получит золотую медаль чемпионата Шотландии

18 мая, 2020, 17:15

Украинский вингер Марьян Швед не получит золотую медаль чемпионата Шотландии, потому что провел за "Селтик" мало матчей

Об этом сообщает sport.ua.

Места в турнирной таблице определили по среднему количеству набранных очков за матч, по примеру второго и третьего по силе шотландских чемпионатов. В подсчете учитывались встречи, сыгранные до 13 марта 2020 года.

В низший дивизион отправился "Хартс", а "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, признан чемпионом. Однако по регламенту чемпионата Шотландии, для получения золотой медали игрок должен провести не менее 25% матчей первенства, тогда как у Шведа всего 1 матч.

22-летний полузащитник не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.