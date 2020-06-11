Из-за пандемии английские футбольные клубы потеряли 1 млрд фунтов

11 июня, 2020, 15:46

Футбольные клубы АПЛ недосчитаются более 1 млрд фунтов из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает BBC.

Консалтинговая компания Deloitte, анализируя влияние кризиса на финансовые показатели клубов английской премьер-лиги, пришла к выводу, что суммарный доход всех 20 команд лиги снизится на 1 млрд фунтов.

Причиной сокращения доходов от нынешнего сезона является продолжительная футбольная пауза, которую вызвала пандемия коронавируса, а также то, что 92 матча пройдут без зрителей.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

Первые матчи после паузы состоятся 17 июня.