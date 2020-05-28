Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
28 мая, 2020, 17:37
17 июня состоятся первые матчи чемпионата Англии по футболу после карантина
Об этом сообщает bbc.com.
17 июня состоятся две встречи АПЛ. "Манчестер Сити" Александра Зинченко сыграет против лондонского "Арсенала", а в параллельной встрече "Астон Вилла" померяется силами с "Шеффилдом".
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
- 29 апреля стало известно, что английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня.
- 7 мая сообщалось, что текущий сезон английской премьер-лиги будет отменен, если клубы не согласятся играть на нейтральных стадионах.
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