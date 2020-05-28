Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

28 мая, 2020, 17:37

17 июня состоятся первые матчи чемпионата Англии по футболу после карантина

Об этом сообщает bbc.com.

17 июня состоятся две встречи АПЛ. "Манчестер Сити" Александра Зинченко сыграет против лондонского "Арсенала", а в параллельной встрече "Астон Вилла" померяется силами с "Шеффилдом".

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.