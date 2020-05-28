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Espreso.tvСпортЧемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня


фото: Getty Images
17 июня состоятся первые матчи чемпионата Англии по футболу после карантина

Об этом сообщает bbc.com.

17 июня состоятся две встречи АПЛ. "Манчестер Сити" Александра Зинченко сыграет против лондонского "Арсенала", а в параллельной встрече "Астон Вилла" померяется силами с "Шеффилдом".

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

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