Календарь АПЛ: стало известно, когда "Манчестер Сити" Зинченко сыграет против "Арсенала"

5 июня, 2020, 18:47

17 июня английская премьер-лига возобновится двумя перенесенными встречами 28-го тура

Об этом сообщает The Independent.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

Чемпионат Англии по футболу

28 тур

17 июня

20:00 "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед"

22:00 "Манчестер Сити" - "Арсенал"

30 тур

19 июня

20:00 "Норвич" - "Саутгемптон"

22:00 "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

20 июня

14:30 "Уотфорд" - "Лестер"

17:00 "Брайтон" - "Арсенал"

19:30 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"

21:45 "Борнмут" - "Кристал Пэлас"

21 июня

18:00 "Ньюкасл" - "Шеффилд"

20:30 "Астон Вилла" - "Челси"

21:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"

22 июня

20:00 "Манчестер Сити" - "Бернли"