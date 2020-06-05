Календарь АПЛ: стало известно, когда "Манчестер Сити" Зинченко сыграет против "Арсенала"
Об этом сообщает The Independent.
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
Чемпионат Англии по футболу
28 тур
17 июня
20:00 "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед"
22:00 "Манчестер Сити" - "Арсенал"
30 тур
19 июня
20:00 "Норвич" - "Саутгемптон"
22:00 "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
20 июня
14:30 "Уотфорд" - "Лестер"
17:00 "Брайтон" - "Арсенал"
19:30 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"
21:45 "Борнмут" - "Кристал Пэлас"
21 июня
18:00 "Ньюкасл" - "Шеффилд"
20:30 "Астон Вилла" - "Челси"
21:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"
22 июня
20:00 "Манчестер Сити" - "Бернли"
- Напомним, 28 мая стало известно, что чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня.