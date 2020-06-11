Увеличение количества заражений коронавирусом связано с двумя областями, - Ляшко

11 июня, 2020, 19:17

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, подавляющее количество зарегистрированных за 10 июня случаев коронавируса касаются Львовской и Волынской областей

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире "Радио НВ".

Ляшко отметил, что сейчас в Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус, после Киева. На этой неделе планируется полностью устранить эти очереди, поэтому количество зарегистрированных случаев может возрастать.

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"Во Львовской области еще осталось 2 тыс. образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс-лабораторию, и мы силами национальной референс-лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны", - заявил замминистра.

Напомним, в течение суток 10 июня было зафиксировано 689 новых случаев, 372 человека выздоровели, 21 - умер.

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