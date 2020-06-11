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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились уже более 29 тыс. человек, за сутки - 689 новых случаев

В Украине коронавирусом заразились уже более 29 тыс. человек, за сутки - 689 новых случаев

По состоянию на 9:00 четверга, 11 июня, в Украине зафиксировано 29 070 случаев заражения COVID-19, из них 854 - смертельные, 13141 пациент выздоровел

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В течение суток 10 июня было зафиксировано 689 новых случаев, 372 человека выздоровели, 21 - умер.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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