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Espreso.tvОбществоКиев и восемь регионов не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

Киев и восемь регионов не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ


фото: reuters
Киев, а также восемь областей не отвечают критериям Министерства здравоохранения, которые позволяют ослабление карантина

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Не могут начать ослабление Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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  • По состоянию на 9:00 четверга, 11 июня, в Украине зафиксировано 29 070 случаев заражения COVID-19, из них 854 - смертельные, 13141 пациент выздоровел.
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