Рискует завершить карьеру: Златан Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке
25 мая, 2020, 17:15
38-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович серьезно травмировался на тренировке и может завершить игровую карьеру
Об этом сообщает Sky Sports Italia .
По информации источника, швед мог порвать ахиллово сухожилие. Он повалился на газон после удара по мячу и не смог подняться без помощи врачей. Ибрагимович покинул футбольное поле на специальном автомобиле. Вечером ему сделают первые медицинские тесты.
Если неутешительный диагноз подтвердится, форвард не вернется на поле в нынешнем сезоне и может окончательно завязать с футболом.
В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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