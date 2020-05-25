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Espreso.tvСпортРискует завершить карьеру: Златан Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке

Рискует завершить карьеру: Златан Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке


фото: twitter.com/acmilan
38-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович серьезно травмировался на тренировке и может завершить игровую карьеру

Об этом сообщает Sky Sports Italia .

По информации источника, швед мог порвать ахиллово сухожилие. Он повалился на газон после удара по мячу и не смог подняться без помощи врачей. Ибрагимович покинул футбольное поле на специальном автомобиле. Вечером ему сделают первые медицинские тесты.

Если неутешительный диагноз подтвердится, форвард не вернется на поле в нынешнем сезоне и может окончательно завязать с футболом.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

 

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