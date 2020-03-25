Ибрагимович решил, как зарабатывать после завершения карьеры
Об этом сообщает Calciomercato .
38-летний Ибрагимович намерен завершить карьеру игрока после нынешнего сезона, а потому во время паузы, связанной с пандемией, размышляет над своим будущим.
Звездный форвард не собирается продлевать контракт с "Миланом" из-за того, что итальянский клуб отправил в отставку руководителя футбольного отдела Бобан, который приглашал его в команду.
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Источники отмечают, что Ибрагимович всерьез задумался именно над карьерой агента. Швед хочет остаться в футболе, но тренерская деятельность его не привлекает.
В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 24 февраля технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что клуб автоматически продлит контракт с Златан Ибрагимович , если команда попадет в Лигу чемпионов.
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