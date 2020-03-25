Ибрагимович решил, как зарабатывать после завершения карьеры

25 марта, 2020, 13:45

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом

Об этом сообщает Calciomercato .

38-летний Ибрагимович намерен завершить карьеру игрока после нынешнего сезона, а потому во время паузы, связанной с пандемией, размышляет над своим будущим.

Звездный форвард не собирается продлевать контракт с "Миланом" из-за того, что итальянский клуб отправил в отставку руководителя футбольного отдела Бобан, который приглашал его в команду.

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Источники отмечают, что Ибрагимович всерьез задумался именно над карьерой агента. Швед хочет остаться в футболе, но тренерская деятельность его не привлекает.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.