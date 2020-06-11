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Espreso.tvОбществоРост цен в Украине несколько ускорится, - НБУ

Рост цен в Украине несколько ускорится, - НБУ


фото: НБУ
В Национальном банке Украины прогнозируют умеренный рост темпов инфляции

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга.

"После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но, вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось", - отметил Смелый.

Он пояснил, что сейчас на цены в Украине влияет низкий потребительский спрос населения - инфляция сейчас составляет 1,7%, хотя ранее НБУ прогнозировал показатель на уровне 4-6%.

Кроме того, благоприятной остается ситуация на валютном рынке и с мировыми ценами на энергоресурсы.

  • Напомним, сегодня правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины, отметили в Нацбанке.
  • Также в Нацбанке сообщили, что падение украинской экономики во втором квартале 2020 года будет больше, чем ожидалось ранее (11%). Впрочем пик кризиса уже пройден.

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