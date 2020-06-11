Украина уже прошла пик экономического кризиса, - Нацбанк
Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.
"По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги ", - сказал Смолий.
По его словам, ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире. Кроме этого, критически важно дальнейшее проведение структурных реформ и сохранения взвешенной макроэкономической политики.
"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден", - сказал он.
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Напомним, сегодня правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины, отметили в Нацбанке.
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