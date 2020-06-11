Нацбанк снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю Украины
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
6% - это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины, отметили в Нацбанке.
Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 процентных пункта" в "учетная ставка +/- 1 процентных пункта".
"Это означает, что при новой учетной ставки кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт розмищуватся под 5%", - пояснили в НБУ.
"Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне близком к ключевой ставки в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", - добавили в регулятора.
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Напомним, 12 марта Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых .
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А 23 апреля Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до сразу 8% годовых .
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