За Зеленского на президента проголосовали бы 42% среди тех, кто определился, - опрос КМИС

4 мая, 2020, 12:29

Настроения украинцев в апреле замерял Киевский международный институт социологии, передает Еспресо.TV .

Со всей информацией исследования можно ознакомиться по ссылке .

Если бы выборы проходили в апреле (опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020), среди всех опрошенных за действующего президента проголосовали бы 27,7%. Однако, среди тех, кто определился с кандидатурой его рейтинг составляет 42,6%.

Пятого президента Петра Порошенко готовы поддержать (7% всех респондентов и 14,9% - среди тех, кто определился.

На третьем месте Юрий Бойко - 8% опрошенных и 12,2% тех, кто определился.

У Юлии Тимошенко четвертый рейтинг - 6,3% среди всех респондентов и 9,7% среди тех, кто определился.

Остальные кандидаты не имеют и 5% поддержки украинцев, однако среди тех, кто определился, пятерку замыкает Игорь Смешко (4,1% и 6,4% соответственно). У Анатолия Гриценко - 2,8% и 4,3% соответственно, Олега Ляшко - 2,3% и 3,5%, Святослава Вакарчука - 1,2% и 1,8%.

Отметим, что количество тех, кто не определился, составляет 20,1%. Не пойдут на выборы 8,5%. Испортят бюллетень - 3,6%.

Напомним, месяц назад оптування SOCIS показало рост рейтинга Петра Порошенко на 2 процентных пункты в марте до февраля.

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