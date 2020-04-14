Рейтинг Зеленского ухудшился до 44%, антирейтинг вырос до 25%, - опрос

14 апреля, 2020, 19:25

К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, что на 2% меньше, чем в марте

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По сравнению с предыдущими опросами отношение к Зеленскому ухудшилось. В марте к нему положительно относились 46% респондентов, нейтрально - 33%, отрицательно - 21%. В феврале положительно относились - 47% опрошенных.

К премьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 12% тех, кто знает политика (в марте - 11%), нейтрально - 60% (в марте - 65%), отрицательно - 29% (в марте - 25%).

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), отрицательно - 23% (в марте - 21%).

К руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

К главе МВД Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), отрицательно - 32% (в марте - 35%).

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 тысячи интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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