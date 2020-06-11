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Espreso.tvОбществоРейтинг партий: "Слуга народа" имеет 28%, Евросолидарнисть - 16,2%, - опрос КМИС

Рейтинг партий: "Слуга народа" имеет 28%, Евросолидарнисть - 16,2%, - опрос КМИС

По последнему опросу КМИС, рейтинг "Слуги народа в конце мая - начале июня составил 28%, сократившись к показателям 4,6 процентных пункта

 

Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии.

Только 4 партии имеют рейтинг выше проходного барьера в 5%.

Как отмечает КМИС, рейтинг "Слуги народа" до апреля сократился на 4,6%, "Батькивщины" - на 4%.

Рейтинг "ЕС" вырос на 1%, ОПЗЖ - на 1,9%.

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Рейтинг партии "Сила и честь", которая вплотную приблизилась к проходному барьеру составляет 4,7% и срез по апрель на 1,3%.

  • 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
  • 16,2% - за партию "Европейская Солидарность",
  • 8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина ",
  • 4,7% - за партию "Сила и Честь",
  • 4,7% - за "Партию Шария",
  • 4,5% - за Радикальная партия Олега Ляшко,
  • 3,8% - за партию "Голос",
  • 2,9% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",
  • 2,3% - за партию "Свобода",
  • 1,6% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,4% - за партию "Самопомощь",

  • Напомним, согласно тому же опросу, на конец мая - начало июня рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с кандидатом, составил 37,6%, на втором месте Петр Порошенко с 16,2%, у Юрия Бойко - 13,2%

С 24 мая по 4 июня 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

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