Рейтинг партий: "Слуга народа" имеет 28%, Евросолидарнисть - 16,2%, - опрос КМИС

11 июня, 2020, 13:00

По последнему опросу КМИС, рейтинг "Слуги народа в конце мая - начале июня составил 28%, сократившись к показателям 4,6 процентных пункта

Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии.

Только 4 партии имеют рейтинг выше проходного барьера в 5%.

Как отмечает КМИС, рейтинг "Слуги народа" до апреля сократился на 4,6%, "Батькивщины" - на 4%.

Рейтинг "ЕС" вырос на 1%, ОПЗЖ - на 1,9%.

Читайте также: Поддержка Зеленского и "слуг народа" падает, Порошенко и Бойко растет - Центр SOCIS

Рейтинг партии "Сила и честь", которая вплотную приблизилась к проходному барьеру составляет 4,7% и срез по апрель на 1,3%.

28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

16,2% - за партию "Европейская Солидарность",

8% - за партию "Всеукраинское объединение" Батькивщина ",

4,7% - за партию "Сила и Честь",

4,7% - за "Партию Шария",

4,5% - за Радикальная партия Олега Ляшко,

3,8% - за партию "Голос",

2,9% - за партию "Гражданская позиция",

2,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

2,3% - за партию "Свобода",

1,6% - за партию "Оппозиционный блок",

1,4% - за партию "Самопомощь",

Напомним, согласно тому же опросу, на конец мая - начало июня рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с кандидатом, составил 37,6%, на втором месте Петр Порошенко с 16,2%, у Юрия Бойко - 13,2%

С 24 мая по 4 июня 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.