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Espreso.tvОбществоПоддержка Зеленского и "Слуг народа" падает, Порошенко и Бойко растет - Центр SOCIS

Поддержка Зеленского и "Слуг народа" падает, Порошенко и Бойко растет - Центр SOCIS

Электоральный показатель Владимира Зеленского по сравнению с декабрем прошлого года упал почти на 17% и составляет 30,4% (в декабре 2019 года составлял 47,2%). Ключевой конкурент - пятый президент Петр Порошенко (11,2%) с декабря нарастил свою поддержку с 9,2%. Среди тех, кто пойдет на выборы и определился, Владимира Зеленского готовы поддержать 41,1%, Петра Порошенко - 15,2%

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 22 по 29 мая Центром SOCIS.

На третьем месте - один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко ("среди всех" - 10,7%), он тоже несколько возрос (в декабре прошлого года было 8,7%).

Далее следуют Юлия Тимошенко и Игорь Смешко, электоральные показатели которых в мае составляли 5,5% и 4,4%.

Рейтинг партии "Слуга народа" с осени прошлого года упал почти на 20% (в октябре 2019 года электоральный показатель данной партии составлял 44,0%, в мае - 25%).

Второе-третье место в пределах статистической погрешности у "Оппозиционный платформы - За жизнь" (12,0%) и "Европейской Солидарности" (11,4%).

Исследование проведено с 22 по 29 мая методом телефонного опроса (CATI) с использованием планшетов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины). Объем выборки 2 тыс. респондентов.

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