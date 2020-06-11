"Ференцварош" начал искать замену Реброву
11 июня, 2020, 16:19
Венгерский "Ференцварош" ведет переговоры с бывшим тренером "Монако" Ласло Болони
Об этом сообщает румынское издание GSP .
67-летний румын может возглавить венгерский клуб, если украинец Сергей Ребров покинет клуб. За свою карьеру Ласло Болони успел поработать в португальском "Спортинге", французских "Монако", "Лансе", "Нанси" и "Ренне" и в сборной Румынии. Последним местом его работы был бельгийский "Антверпен".
"Ференцварош" под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков. Контракт 46-летнего украинца с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.
Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.
- 9 июня турецкие СМИ сообщили, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в "Фенербахче".
- 11 июня Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой.
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