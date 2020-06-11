"Ференцварош" начал искать замену Реброву

11 июня, 2020, 16:19

Венгерский "Ференцварош" ведет переговоры с бывшим тренером "Монако" Ласло Болони

Об этом сообщает румынское издание GSP .

67-летний румын может возглавить венгерский клуб, если украинец Сергей Ребров покинет клуб. За свою карьеру Ласло Болони успел поработать в португальском "Спортинге", французских "Монако", "Лансе", "Нанси" и "Ренне" и в сборной Румынии. Последним местом его работы был бельгийский "Антверпен".

"Ференцварош" под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков. Контракт 46-летнего украинца с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.

Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.