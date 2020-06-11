Лидер "Ворсклы" продлил контракт с клубом
Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".
Новое контрактное соглашение между сторонами рассчитано на год.
"Я из тех игроков, которые не заглядывают в паспорт. Зачем это нужно, когда ты полон сил и желания все равно добросовестно отрабатывать как на тренировке, так и в официальной игре! Могу сказать, что вполне доволен тем, как складывается моя карьера, а с "Ворсклой" у нас еще немало планов ", - сказал футболист.
В текущем сезоне 34-летний Павел Ребенок провел за "Ворсклу" 18 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 300 тыс. евро.
За свою карьеру Ребенок также успел поиграть российский "Уралана", харьковский "Металлист", одесский "Черноморец" и белорусский "Торпедо-БелАЗ".
- 2 июня центральный защитник полтавской "Ворсклы" Пап-Альюне Ндиайе попал в сферу интересов российских и испанских клубов .
- 12 мая "Ворскла" и главный тренер Юрий Максимов достигли договоренности о подписании нового контракта.
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-