Лидер "Ворсклы" продлил контракт с клубом

11 июня, 2020, 14:14

34-летний полузащитник "Ворсклы" Павел Ребенок продлил контракт с полтавским клубом

Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".

Новое контрактное соглашение между сторонами рассчитано на год.

"Я из тех игроков, которые не заглядывают в паспорт. Зачем это нужно, когда ты полон сил и желания все равно добросовестно отрабатывать как на тренировке, так и в официальной игре! Могу сказать, что вполне доволен тем, как складывается моя карьера, а с "Ворсклой" у нас еще немало планов ", - сказал футболист.

В текущем сезоне 34-летний Павел Ребенок провел за "Ворсклу" 18 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 300 тыс. евро.

За свою карьеру Ребенок также успел поиграть российский "Уралана", харьковский "Металлист", одесский "Черноморец" и белорусский "Торпедо-БелАЗ".