"Ворскла" продлила контракт с главным тренером Максимовым
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Также сегодня все футболисты "Ворсклы" посетили медкабинет на стадионе и сдали тест на COVID-19. Результаты станут известны через несколько дней.
"Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а затем решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Раде этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика ", - заявил вице-президент клуба" Ворсклы "Олег Лысак.
В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает десятую строчку и имеет в активе 21 зачетный пункт.
- 13 апреля "Ворскла" передала Полтавской областной инфекционной больницы 6000 масок и столько же пар защитных перчаток.
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