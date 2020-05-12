"Ворскла" продлила контракт с главным тренером Максимовым

12 мая, 2020, 14:37

Полтавская "Ворскла" и главный тренер Юрий Максимов достигли договоренности о подписании нового контракта

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Также сегодня все футболисты "Ворсклы" посетили медкабинет на стадионе и сдали тест на COVID-19. Результаты станут известны через несколько дней.

"Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, а затем решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Раде этому факту, надеемся, что сможем быстро набрать необходимые кондиции для восстановления соревновательного цикла, и демонстрировать качественный и увлекательный футбол, который будет радовать полтавского болельщика ", - заявил вице-президент клуба" Ворсклы "Олег Лысак.

В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает десятую строчку и имеет в активе 21 зачетный пункт.