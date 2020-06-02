Футболист "Ворсклы" может перейти в чемпионат Испании

2 июня, 2020, 17:15

Центральный защитник полтавской "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе попал в сферу интересов российских и испанских клубов

Об этом сообщает goal.com.

Ндиайе признался, что тренер рассчитывает на него в "Ворскле".

"Мною интересуются российские и испанские клубы. Что решу в будущем? Я иду от матча к матчу и не очень много думаю о будущем. У меня есть контракт с "Ворсклой" до 2021 года. Недавно в Украине восстановился розыгрыш чемпионата. В клубе строится хороший проект с тренером, который рассчитывает на меня. Я не обращаю слишком много внимания на подобную информацию, даже если она мне льстит. Заинтересованные клубы знают, к кому обращаться", - сказал Ндиайе.

Пап-Альюне Ндиайе перешел в "Ворсклу" свободным агентом летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 13 матчей.