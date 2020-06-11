Фьюри признался, кем мечтает стать после завершения боксерской карьеры

11 июня, 2020, 18:17

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что мечтает стать психологом после завершения боксерской карьеры

Об этом сообщает talkSPORT .

Британец вспомнил, что в детстве всегда мечтал быть боксером.

"Когда я был ребенком, то мечтал стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все говорили мне: "Этого не произойдет, этого не произойдет, этого не произойдет". Этих людей называли убийцами мечтаний. Их много. Даже сейчас они все еще пытаются разрушить мои мечты", - сказал Фьюри.

Теперь 31-летний спортсмен мечтает стать психологом.

"Сейчас у меня есть мечта - стать доктором психологии. Я хочу получить степень магистра, когда завершу боксерскую карьеру. Если я смог исполнить детскую мечту, став непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, значит, я могу стать психологом", - рассказал боксер.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В 2021 году он проведет два боя против Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.