Фьюри признался, кем мечтает стать после завершения боксерской карьеры
Об этом сообщает talkSPORT .
Британец вспомнил, что в детстве всегда мечтал быть боксером.
"Когда я был ребенком, то мечтал стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все говорили мне: "Этого не произойдет, этого не произойдет, этого не произойдет". Этих людей называли убийцами мечтаний. Их много. Даже сейчас они все еще пытаются разрушить мои мечты", - сказал Фьюри.
Теперь 31-летний спортсмен мечтает стать психологом.
"Сейчас у меня есть мечта - стать доктором психологии. Я хочу получить степень магистра, когда завершу боксерскую карьеру. Если я смог исполнить детскую мечту, став непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, значит, я могу стать психологом", - рассказал боксер.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В 2021 году он проведет два боя против Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Напомним, 10 июня британские боксеры Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что будет настаивать на встрече украинского боксера с Джошуа.
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