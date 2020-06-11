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Espreso.tvСпортПромоутер возмущен, что Джошуа избегает боя с Усиком

Промоутер возмущен, что Джошуа избегает боя с Усиком


фото: Boxingscene
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что будет настаивать на встрече украинского боксера с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Красюка он будет настаивать, чтобы Джошуа провел бой с Усиком, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), несмотря на договоренность о двух боях с другим британцем Тайсоном Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

"Усик отказался от своих высоких достижений в первом тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента в супертяжелом дивизионе. Как его промоутер, лучшее, что я могу сделать, - убедиться, что его жертва не была напрасной. Мы должны сделать чемпионский бой для Усика в супертяжелом весе как можно скорее. И мы будем стоять на своем", - сказал Карсюк.

Джошуа также является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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