Бюджет в ближайшие шесть месяцев пересматривать не будут, - премьер
11 июня, 2020, 15:55
Кабинет министров Украины в течение ближайших двух кварталов не планирует вносить изменения в государственный бюджет, поскольку необходимые изменения уже внесены в апреле
Об этом на пресс-брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Секвестр бюджета не предвидится. Поскольку были приняты изменения в бюджете, было осуществлено перераспределение. Переброшены средства в фонд борьбы с ковидом", - сказал он.
Как отметил премьер, по определенным статьям секвестр уже состоялся.
"В ближайшие два квартала не ведем разговор о пересмотре бюджета", - заявил Шмыгаль.
Он напомнилом, что общий дефицит бюджета в год - почти 300 млрд грн.
"У нас действительно есть утвержденный с нашими партнерами объем дефицита госбюджета - не более 7,5%", - сказал он.
- Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.
- Государственный бюджет Украины на 2020 год вновь может быть пересмотрен - все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, позже заявил министр финансов Сергей Марченко.
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