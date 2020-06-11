Бюджет в ближайшие шесть месяцев пересматривать не будут, - премьер

11 июня, 2020, 15:55

Кабинет министров Украины в течение ближайших двух кварталов не планирует вносить изменения в государственный бюджет, поскольку необходимые изменения уже внесены в апреле

Об этом на пресс-брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Секвестр бюджета не предвидится. Поскольку были приняты изменения в бюджете, было осуществлено перераспределение. Переброшены средства в фонд борьбы с ковидом", - сказал он.

Как отметил премьер, по определенным статьям секвестр уже состоялся.

"В ближайшие два квартала не ведем разговор о пересмотре бюджета", - заявил Шмыгаль.

Он напомнилом, что общий дефицит бюджета в год - почти 300 млрд грн.

"У нас действительно есть утвержденный с нашими партнерами объем дефицита госбюджета - не более 7,5%", - сказал он.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.

Государственный бюджет Украины на 2020 год вновь может быть пересмотрен - все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, позже заявил министр финансов Сергей Марченко.