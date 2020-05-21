Госбюджет 2020 могут снова пересмотреть, - Минфин
Об этом в интервью НВ.Бизнес сообщил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, не исключен вариант пересмотра бюджета в ту или иную сторону.
"Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как определенный позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований ", - отметил Марченко.
Он уточнил, что на сегодня Украина, как и другие страны мира, выходит из ситуации с пандемией коронавируса и карантина.
"Может быть вторая волна, третья (коронавируса, - ред.) правительство идет на адаптивный карантин, когда можно будет локально его останавливать. Грубо говоря, я бы не делал прогнозы, что вот уже все будет хорошо. Но о плохом думать точно не нужно ", - добавил министр.
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Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.
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