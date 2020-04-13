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Espreso.tvОбществоРада поддержала изменения в бюджет для противодействия коронавирусу

Рада поддержала изменения в бюджет для противодействия коронавирусу


фото: reuters
Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу

Соответствующий законопроект поддержали 249 депутатов, передает Еспресо.TV

Закон предусматривает, что государственные доходы на 2020 год уменьшатся на 119, 74 млрд грн (11% от всех доходов), которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.

Зато дефицит бюджета собираются увеличить более чем в 3 раза: с 96,27 млрд грн до 298, 4 млрд грн (7% от ВВП).

Расходы бюджета вырастут на 82,39 млрд грн, из которых 64,67 млрд грн составит специальный фонд противодействия коронавирусу - в общем 1,266 трлн грн.

Также среди наиболее ощутимых изменений: увеличено на 29,7 млрд грн финансирование Пенсионного фонда.

Министерство здравоохранения получит дополнительные 15,5 млрд грн.

Больше всего законопроект "режет" затраты на министерства:
- Министерство развития общин - 6,8 млрд грн
- Министерство культуры - 5 млрд грн
- Министерство образования - 4,95 млрд грн

Больше всего голосов (226 из 249) за соответствующий законопроект отдала фракция партии "Слуга народа". Еще 23 голоса дали депутатские группы "За будущее" и "Доверие", а также три внефракционных депутата.

 
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