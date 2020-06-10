Шмыгаль объяснил, что будет с коммунальными тарифами к зиме

10 июня, 2020, 12:33

В следующем отопительном сезоне украинцы смогут меньше платить за коммунальные услуги

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

В новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, повышени. коммунальных тарифов в Украине.

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине, - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная и бюджетная политика. По каким-либо изменениям цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины ", - сказал он.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 грн. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200 грн, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложены 6500 за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - добавил он.

Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую сегодня ночью по Киеву утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства , сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.