"Пузатые буржуи обнаглели и не боятся": Лукашенко приказал "прошерстить" бизнесменов

10 июня, 2020, 18:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился проверить частные компании, которые начали массово увольнять людей за их политические взгляды

Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

По его словам, до него дошли жалобы, частные компании увольняют тех, кто отказался поддержать альтернативных кандидатов на президентских выборах.

"Я еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело тут не в выборах. Нет, начали выбрасывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся:" А, ты там за своего Лукашенко, ну иди на улицу!" Это что такое?" - заявил он.

По словам Лукашенко, на государственных предприятиях такого нет, в связи с чем он поручил правоохранительным органам "прошерстить этих пузатых буржуев", чтобы они несли ответственность за людей.

"Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить оскорблять простого человека. И дело не в том, что они когда меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно", - подчеркнул он.

Очередные президентские выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат" .

По всей Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты .