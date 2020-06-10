"Пузатые буржуи обнаглели и не боятся": Лукашенко приказал "прошерстить" бизнесменов
Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
По его словам, до него дошли жалобы, частные компании увольняют тех, кто отказался поддержать альтернативных кандидатов на президентских выборах.
"Я еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело тут не в выборах. Нет, начали выбрасывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся:" А, ты там за своего Лукашенко, ну иди на улицу!" Это что такое?" - заявил он.
По словам Лукашенко, на государственных предприятиях такого нет, в связи с чем он поручил правоохранительным органам "прошерстить этих пузатых буржуев", чтобы они несли ответственность за людей.
"Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить оскорблять простого человека. И дело не в том, что они когда меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно", - подчеркнул он.
Очередные президентские выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.
Лукашенко раскритиковал потенциальных соперников на президентских выборах и заявил, что "страну они не получат" .
По всей Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты .
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