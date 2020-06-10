"Надо отменять!": Зеленский позвонил министру экономразвития после обращения бизнеса относительно высоких ввозных пошлин на сырье

10 июня, 2020, 19:08

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на сырье

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции. Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы", - говорится в сообщении.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее была принята пошлина в 18% на ввоз на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.

Представители бизнеса обратились к Зеленскому, отметив, что ввозная пошлина не позволит отечественным производителям труб, обоев и другой продукции из полимеров конкурировать с импортерами готовой продукции, а отечественный производитель полимеров - монополист, не производит необходимое сырье.

Напомним, ранее Зеленский после жалоб бизнеса звонил голове "Укрэксимбанка", чтобы тот реструктуризировал долг просителей.

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