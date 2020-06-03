Отсрочить на год: Зеленский во время встречи с представителями бизнеса позвонил главе госбанка насчет погашения кредитов

3 июня, 2020, 18:20

Владимир Зеленский после жалоб бизнеса звонил главе "Укрэксимбанка", чтобы тот реструктуризировал долг просителей

Об этом сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что после того, как бизнесмены Хмельнитчины заявили, что есть проблемы с реструктуризацией их кредитов, взятых в "Укрэксимбанке", президент Владимир Зеленьский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Предприниматели заявили, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредиты общаясь с членам правления банка.

После первого телефонного разговора членов делегации Зеленского с главой госбанка Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницком Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменов. После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также на то, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Зачем ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.

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"... У вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и скомуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - добавил Зеленский после ответа.

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