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Espreso.tvОбществоОтсрочить на год: Зеленский во время встречи с представителями бизнеса позвонил главе госбанка насчет погашения кредитов

Отсрочить на год: Зеленский во время встречи с представителями бизнеса позвонил главе госбанка насчет погашения кредитов

Владимир Зеленский после жалоб бизнеса звонил главе "Укрэксимбанка", чтобы тот реструктуризировал долг просителей

Об этом сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что после того, как бизнесмены Хмельнитчины заявили, что есть проблемы с реструктуризацией их кредитов, взятых в "Укрэксимбанке", президент Владимир Зеленьский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Предприниматели заявили, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредиты общаясь с членам правления банка.

После первого телефонного разговора членов делегации Зеленского с главой госбанка Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницком Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменов. После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также на то, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Зачем ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.

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"... У вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и скомуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - добавил Зеленский после ответа.

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