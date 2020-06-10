Правительство обещает обнародовать меморандум с МВФ 12 июня, - Гончаренко
10 июня, 2020, 13:53
Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин пообещал обнародовать меморандум с Международным валютным фондом 12 июня
Об этом он сообщил в Telegram.
"Я задал вопрос по поводу Меморандума с МВФ. Обещают, что он будет обнародован в пятницу", - написал депутат.
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Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
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Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую сегодня ночью по Киеву утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
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