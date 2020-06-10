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Espreso.tvОбществоПравительство обещает обнародовать меморандум с МВФ 12 июня, - Гончаренко

Правительство обещает обнародовать меморандум с МВФ 12 июня, - Гончаренко

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин пообещал обнародовать меморандум с Международным валютным фондом 12 июня

Об этом он сообщил в Telegram.

"Я задал вопрос по поводу Меморандума с МВФ. Обещают, что он будет обнародован в пятницу", - написал депутат.

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